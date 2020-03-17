Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç oyuncu, koronavirüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti.

20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" ifadelerini kullandı.