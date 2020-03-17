Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya Premier Lig, Rusya Hokey Ligi, Rusya Basketbol ligi gibi birçok spor organizasyonunun 10 Nisan tarihine kadar ertelendiği açıklandı. Rusya'da 10 Nisan tarihine kadar koronavirüse karşı önleyici tedbirler alınırken, ülke genelinde eğitim ve öğretime de ara verildiği duyurulmuştu.