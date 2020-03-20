Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar avroya kadar çıkıyor.

> 541 maçın durumu belirsiz

Şu ana kadar beş büyük ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1,150 milyar avro ile 1,25 milyar avro arasında olması bekleniyor. La Liga’da 800-950 milyon avro, Bundesliga’da 650-750 milyon avro, Serie A’da 550-650 milyon avro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon avro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.