Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar bölgesinde bulunan bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama, can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara yol açtı.

Yetkililerin açıklamasına göre, fabrikada henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Olay sonrası çıkan yangın ve şiddetli patlamalar nedeniyle tesis kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre aralarında polis ve itfaiye personelinin de bulunduğu 23 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve devletin tüm imkanlarıyla süreci takip ettiğini belirtti.

Tamil Nadu Eyalet Başbakanı MK Stalin ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

