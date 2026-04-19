Havai fişek fabrikasında facia! 23 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
- Patlama, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde fabrika içerisinde yaşandı.
- Olay sonrası çıkan yangın ve şiddetli patlamalar nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.
- Hayatını kaybedenler arasında polis ve itfaiye personeli de bulunuyor.
- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
- Tamil Nadu Eyalet Başbakanı MK Stalin, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar bölgesinde bulunan bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama, can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara yol açtı.
Yetkililerin açıklamasına göre, fabrikada henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Olay sonrası çıkan yangın ve şiddetli patlamalar nedeniyle tesis kısa sürede kullanılamaz hale geldi.
Hindistan'da acı olay! Maymunu korkutmak isterken canından oldu
23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre aralarında polis ve itfaiye personelinin de bulunduğu 23 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve devletin tüm imkanlarıyla süreci takip ettiğini belirtti.
Tamil Nadu Eyalet Başbakanı MK Stalin ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdiğini açıkladı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.