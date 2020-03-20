Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaşlı taraftarların hasretle andığı Anderson Talisca yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye hazır. Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Çin’in Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu. Her fırsatta yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı unutmadığını gösteren 26 yaşındaki oyuncu şu anda Çin’de son derece mutsuz. Yıldız oyuncunun daha önce de Kartal’a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti.

> Beşiktaş benim evim

Salgın sebebiyle ekonomik olarak iflas noktasına gelen Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca’nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan G.Saray maçından önce Beşiktaş’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına “Yakında döneceğim” yazan Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda. Talisca’nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve “Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım” dediği öğrenildi.

TALISCA’NIN GELMESİ İÇİN

Ljajic ve Boateng gönderilmeli

∂ Talisca’nın dönmesi, Beşiktaş’ta 10 numara bölgesinde forma giyen iki oyuncunun gönderilmesine bağlı. Yıllık 2,3 milyon avro kazanan Âdem Ljajic’in satılması için EURO 2020’de yapacağı vitrin iple çekiliyordu ama organizasyonun ertelenmesiyle bu plan suya düştü. Boateng de eğer beş maçta daha forma giyerse sözleşmesi otomatikman uzayacak ve yıllık 1,7 milyon avro kazanacak. İki oyuncunun elde kalması durumunda bütçeyi 30 milyon avro civarına indirmek zorunda kalan yönetimin Talisca hayalleri gerçekleşemeyecek.

SATIŞLAR İNTERNETTEN

Kartal Yuvası kapatıldı

∂ Beşiktaş Kulübü, bütün dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle Kartal Yuvası mağazalarının durum düzelene kadar kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların alışverişlerini www.kartalyuvasi.com internet sitesinden yapabilecekleri belirtildi.

YÖNETİMDEN UEFA’YA:

Gelirimiz kalmadı

∂ UEFA’ya gönderilmesi gereken borçsuzluk yazısı için Beşiktaş yönetimi çare arıyor. Salgın sebebiyle Beşiktaş Kulübü mevcut ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştiremediğini UEFA’ya bildirdi. Başvurunun ardından UEFA’dan durumun Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmesi istendi.

Son idman dün yapıldı

Kamp iptal

∂ Koronavirüs salgınına rağmen hazırlıklarına hafta başından bu yana devam eden Beşiktaş’ta futbolcular dün de bir idman gerçekleştirdi. Liglerin ertelenme kararı alınmasının ardından siyah-beyazlıların bugün Antalyaspor maçı için gireceği kamp iptal edildi.