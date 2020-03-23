Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de yeni yönetim iki sezonda tam 31 yeni transfere imza attı. Ekonomik sıkıntılara rağmen şampiyonluk hasretini bitirebilmek adına yeni kadrolar kuran sarı-lacivertliler, kısıtlamalar sebebiyle futbolcu satışlarından oluşturduğu kaynakla takviyelerde bulundu. Göreve gelir gelmez Fernandao’yu satan Başkan Ali Koç, sezon başladıktan sonra da Josef ve Giuliano’yu Arap takımlarına göndererek yaklaşık 25 milyon avroluk bir kaynakla yeni takım kurdu. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyip Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşayınca yönetim bir kez da sil baştan yaptı. Bu defa ana kaynak 16 milyon avroya Napoli’ye satılan Elif Elmas oldu. Maalesef işler yine istendiği gibi gitmedi ve Fenerbahçe yine transfer için kolları sıvadı.



> Cimri davranacaklar

Yönetim belki de en kapsamlı rotasyon için düğmeye basarken kadroda sadece Altay, Serdar, Gustavo ve Ozan’ın yerleri garanti. Sözleşmesi bitecek oyuncularla yenileme planlamayan sarı-lacivertliler, mukavelesi devam eden diğer tüm isimlere gelecek teklifleri ise masaya yatıracak. Yönetimin bu süreçteki en büyük beklentisi ise Vedat Muriç’ten. Uzun zamandır Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kosovalı golcü’den en az 20 milyon avro gelir bekleyen sarı-lacivertliler, yeni kadronun bu kaynakla şekillendirecek. Daha önceki transfer dönemlerinde eldeki paranın neredeyse tamamını harcayan yönetim bu defa daha tutumlu davranarak kasada para tutmayı planlıyor. Alınacak oyunculara maaş tavanı belirlenmesi de gündemde.



20 - Fenerbahçe’nin Çaykur Rize’den transfer ettiği Vedat Muriç, gerek sarı-lacivertli forma altında gerekse Kosova Millî Takımı’nda önemli gollere imza attı. Muriç, Kanarya’da 28 maçta 15 gol ve 5 asistle 20 gole katkı sağladı.



ACI JailSON!

Fenerbahçe’ye şampiyonluk vaat eden Ersun Yanal’ın stoperdeki Jailson ısrarı sarı-lacivertlilerin hayallerini suya düşürdü. Bireysel hatadan gol yedirmede (3) ligin en kötülerinden olan sambacı, aynı zamanda en çok penaltı yaptıranlar (3) arasında da başı çekerek Fenerbahçe’nin kritik puanlar kaybetmesine sebep oldu. Yanal ayrıldıktan sonra oynanan iki maçtan birinde ancak mecburiyetten forma giyen Jailson’un kalan haftalarda görev alması beklenmiyor.



BERKE GERİ DÖNÜYOR

Kale gençlere emanet

∂ Sezon sonunda Harun Tekin’i elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, kaleci transferi yapmayacak. Altay’ın gölgesinde kalan Harun’un yerini Westerlo’da kiralık olarak forma giyen Berke Özer alacak. Yeni sezonda kale rekabeti 21 yaşındaki Altay ile 19 yaşındaki Berke arasında geçecek.



COVID-19 ERTELEMESİ

UEFA’dan iyi haber

∂ Koronavirüs ertelemesi sebebiyle gelirlerden mahrum kalan Fenerbahçe’de yönetim 31 Mart’a kadar yapılması gereken 600 milyon liralık ödeme için kaynak arıyordu. UEFA’nın borç, ücret ve transfer taksitlerini 30 Nisan’a ertelemesi sarı-lacivertlilere bir nebze olsun nefes aldırdı.