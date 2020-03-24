Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Güler'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için İngiltere'de bulunduğu ve yurda döndüğünde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Serhat Güler'e yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibarıyla sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır."