Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Dünyayı sarsan Covid-19, Fenerbahçe’de ilk olarak basketbol takımını vurmuştu. Fenerbahçe Beko’dan tam altı ismin testleri pozitif çıkmıştı. Koronavirüs daha sonra ise futbol takımına sıçradı. Önceki gün yapılan testlerde bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan isimlerin Alman futbolcu Max Kruse ve fizyoterapist Bülent Uyar olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Alman basınına verdiği demeçte virüsün tat alma duygusunu azalttığını duyunca evde çikolata yiyerek kendini test ettiğini belirten Kruse’nin yanı sıra Uyar’ın tedavi için hastaneye yatırıldığı iddia edildi. Oyuncu ismi paylaşmayan yetkililer sürecin endişe edilecek bir seviyede olmadığını ifade etti.

> Ya daha fazla varsa

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Vedat Muriç ile Serdar Aziz’in menajerliğini yapan Haluk Canatar sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede bu oyuncuların test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Ancak takımda endişe geçmiş değil. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bu hafife almamamız gereken ölümcül bir hastalık. Evet doğru, büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar kalıyor. Yani bu hastalığı geçiren bir sporcunun hayatının kalan kısmında oynayamama ihtimali çok yüksek” değerlendirmesinde bulunmuştu. Sarı-lacivertli takımda çok sayıda oyuncunun virüse yakalanmış olması endişeyi körüklüyor.

BAK HELE BAK

Mütevazı Vedat!

∂ Covid-19 sebebiyle eve kapanan Vedat Muriç’in narsistliği ifşa oldu! Vedat’ı ifşa eden ise eşi Edibe Muriç. Kosovalı golcünün üzerinde fotoğrafı olan ve ismi yazılı tişört giymesini videolu görüntüyle paylaşan eşi “Mütevazı Vedat’a bak hele” diye yazdı.

EVİNE DÖNDÜ

Obradovic veda etti

∂ Fenerbahçe’nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Zeljko Obradovic, ülkesine döndü. Obradovic, Sırbistan’dan gelen özel uçakla ailesi ve 150 vatandaşıyla birlikte Belgrad’a gitti. Karantinada vakit geçirmek istemeyen Sırp oyuncular ise Türkiye’de kaldı.

Otelini tahsis etti

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Tuncay Şanlı, Sakarya Serdivan’da bulunan otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti. Son olarak Sakaryaspor’u çalıştıran genç teknik adam “On7” isimli otelini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

NEC’in Ferdi feryadı

Hollanda’nın NEC Kulübü, F.Bahçe’nin transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için kalan 750 bin avroluk borcunu ödemesini istedi. Kulüp idari direktörü Wilco van Schaik, “10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez” dedi. Benzia davasını kaybeden Fener’in bu oyuncu için de 840 bin avro ödemesi gerekiyor.