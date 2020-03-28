Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin unutulmaz golcülerinden Moussa Sow, Fransa’dan Türkiye’ye seslendi. Sarı-lacivertli forma altında 4,5 sezonda 75 gole imza atan Senegalli, Habertürk’e “Fenerbahçe’yi çok özledim” dedi. Fenerbahçe’den Al Ahli’ye transfer olup, sonra kiralık olarak Kadıköy’de dönen 34 yaşındaki golcü, Bursa ve Gaziantep formaları giydikten sonra boşa çıkmıştı. Şu anda kulüpsüz olan Sow, çalışmalarına Fransa’da devam ettiğini belirtirken “Birkaç sezon daha futbol oynamak istiyorum. Fenerbahçe’yi çok özledim” dedi. Ankara ve Antalya’da iki futbol okulu olan Sow, Türkiye’ye sık sık geldiğini söylerken “Fenerbahçe’de çok güzel günler geçirdim” ifadesinde bulundu.

> Takıma üzülüyorum

Fenerbahçe’yi yakından takip ettiğini söyleyen Moussa Sow “Takım son iki sezonda çok kötü bir noktada. Ali Koç’un başkanlığa gelmesinden sonra çok fazla değişim oldu. Umarım kafasını yukarı kaldırmayı başarır. Bu durum gerçekten çok üzücü. Yapılan tercihlerle ilgili konuşmak bana düşmez. Yapabileceğim tek şey Fenerbahçe’ye çok güzel bir gelecek dilemek. Aziz Yıldırım bu kulübü çok severdi. Ali Koç da en iyisini istiyor” ifadelerini kullandı. Senegalli yıldız, sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldığını belirtirken, “Çok yakın zamanda sahalarda görüşmek üzere” sözleriyle Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

Mental olarak iyiyiz

Antrenmanlara video konferans usulüyle devam eden Fenerbahçe’de oyuncular haftada dört gün çalışıyor. İdmanların keyifli ve verimli geçtiğini belirten yardımcı antrenör Fatih Yıldız “Yeni metotlar kullanıyoruz, bunlardan biri de online antrenman. Takımı mental olarak iyi gördüm. Bir aylık planlamamızı yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

SÖZLEŞME YENİLENECEK

Hasan Ali’yle devam

∂ Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım’ı bırakmayacak. Otuz yaşındaki millî sol bek ile yeni mukavele yapılacak. Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali’yle iki yıllık teklif yapacağı öğrenildi.



Koç yalnız bırakılıyor

∂ Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Selim Kosif’ten Başkan Ali Koç’a destek geldi. Kosif, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe için büyük şanstır ama yalnız kalıyor. Çevresinde kendisini yönlendirecek kimse yok” diye konuştu.