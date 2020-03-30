Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer adına Ahmet Ağaoğlu önemli bir şans. Bunu biz değil, kulübün ekonomik durumu, sportif başarıları ve yarınlara dair umutları söylüyor... 2017-18 sezonunun son altı maçında olağanüstü genel kurulda altı aylığına göreve seçilen Ahmet Ağaoğlu ve ekibi önemli işlere imza attı. Ki ardından güven tazeledi ve üyelerden üç yıl daha bir görev süresi aldı. İlk döneminde sezon beşinci tamamlandı ve dört yıl sonra Avrupa Kupaları’na katılım sağlandı. Bakış açısı farkı da vardı Ahmet Ağaoğlu ve ekibinde. Yönetimlerin keyfi uygulamalarını bitirmek ve kulübü ekonomik zarara sokmalarını önlemek adına tüzük değişikliğine de gitti.



> Değerleriyle zirveye

Mali disiplin anlayışı ve takımın bütçesinin aşağılara çekilmesi pozitif sonuçlar verdi. UEFA ile yapılan anlaşmalara uyuldu ve öze dönüş doğru neticeleri beraberinde getirdi. Yusuf Yazıcı’nın satışından yaklaşık 19 milyon avroluk rekor bir gelir elde edildi. 9 yıl aradan sonra bu sezon ligde liderliğe ulaşıldı. Şu anda zirvede bulunan bordo-mavililerde şampiyonluk şarkıları söylenir oldu. Hem oyuncu anlamında hem de teknik adam bazında kendi değerlerdiyle yoğruldu ve bu noktalara gelindi. Ahmet Ağaoğlu yönetiminde 66 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet alındı.



Başkan işini biliyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’da yönetici ve pazarlamacı kimliğini de gösterdi, ezberleri bozan farklı bir profil sergiledi. İmza atılan her futbolcuya forma sattı, forma tanıtım reklamını Barcelona etkileşimi ile dünya izledi.