Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin durumu hakkında NTV’ye açıklamalarda bulundu. Çeşitli senaryolar üretildiğini ve şu an tam bir kaos yönetiminin olduğunu söyleyen Dalgakıran “Ahmet Nur Çebi başkanlığında internet üzerinden sürekli toplantılar yapıyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Vaka sayıları her gün artıyor. Uzmanların konuşmalarını bizler de izliyoruz. ‘Bu hastalık zirve yapacak, sonra düşecek’ diyorlar. Bu iş devam ederse ligin oynanması mümkün değil. Şu anda sadece ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Son beş senenin UEFA puanları alınarak Avrupa’ya takım gönderilebilir, hızlı bir play-off sistemi uygulanabilir. En adaletli davranışın sergilenmesi gerek” dedi.

> Yapılanma zamanı

“TFF’nin alacağı kararları uygulayacağız ama düşüncelerimizi de söyleyeceğiz” diyen Dalgakıran futbolculardan maaş indirimi istenip istenmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise “Beşiktaş’ın yaşaması için zorunlu olarak yapmamız gerekenler var. Biz normal şartlarda bile 56 milyon avro olan futbol bütçemizi 35 milyon avroya düşürmüştük. Bu durumda, daha fazla tedbir almamız gerekecek. Futbolda zaten rakamlar balon hâline gelmişti. Bütün sektör etkilenecek, yeniden yapılanma olacak. Barcelona’nın maaş indirimi sadece bugünün şartları için geçerli bir durum değil. Her yerde futbolcu maaşlarında ciddi düşüşe geçilecektir” diye konuştu.

G.Saray'a attığım gol en özeli

Beşiktaş'ın Instagram hesabından canlı yayına bağlanan forvet oyuncusu Umut Nayir, Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta G.Saray'a attığı golün kendisi için çok özel olduğunu söylerken, "Oynayacağımı maç toplantısında öğrendim. İlk defa 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım" derken, "Salgın konusunda yardımlara katılıyorum. Evde kalıp çalışamayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık, devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım" şeklinde konuştu.