Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de değerine değer katan takım hiç kuşkusuz lider durumda bulunan Trabzonspor’du. Büyük kulüpler değer yitirirken bordo-mavililer takım anlamında yükselişe geçmişti. 48 milyon avroluk takım değeri yeni güncelleme ile 89 milyon avroya çıkmıştı. İşte bu değerler arasında 12 milyon avroluk değeriyle üçüncü sırada olan Uğurcan Çakır vardı. O Uğurcan Çakır’ı kimler izlemiyor ki!.. Liverpool, Chelsea, Real Madrid ve Benfica başta olmak üzere birçok takım yakından takip ediyordu.

> Öncelik Trabzonspor

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun geçen sezon 20 milyon avroya satmadığı 23 yaşındaki kaleci için beklenti daha da yüksekti. Ancak koronavirüs salgını herkesi menfi yönde etkiledi. Uğurcan Çakır da onlardan biriydi. Değeri değişmedi belki ama yönetimin büyük beklentileri, salgının ekonomik müeyyideleri sebebiyle sekteye uğradı. Uğurcan Çakır da devler tarafından izlenmenin ve beğenilmenin gurur verici olduğunu belirtip önceliğinin Trabzonspor’un başarısı olduğunu söylemişti.

2 MAYIS’A KADAR İZİN

Sörloth’a özel uçak

∂ Trabzonspor’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin kiralık golcüsü Alexander Sörloth, Norveç hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla, Erce Kardeşler de Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon’dan ayrıldı. Bordo-mavililer bütün takıma 2 Mayıs’a kadar izin verildiğini duyurdu.