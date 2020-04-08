Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yönetimi yeni yapılanma gereği bütçeyi ciddi oranda düşürmeye çalışıyor. Siyah-beyazlı idareciler yıllık ücretlerin düşürülmesi için planlar yaparken takımdaki futbolculardan şu ana kadar olumlu bir tepki alabilmiş değil. Hatta takımın genç oyuncularından Dorukhan Toköz, menajeri aracılığıyla yüksek ücretli yeni sözleşme için girişimde bulundu. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin bu konudaki tavrı ise çok net: Transferler dâhil yeni sezonda bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmayacak.

> Gerek yok

Futbolcuların fedakârlık yapmamaları halinde siyah-beyazlı yönetim altyapıya yönelecek. BJK Akademi’den yetişen oyuncular A Takım’a alınacak ve yüksek ücretli oyuncular indirim yapmasa bile bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmamış olacak. Bu konuda takımdaki hiçbir futbolcuya taviz verilmeyecek. Öte yandan yönetimin bu kararına Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da destek verdiği ve “Bu dönemde para düşünenlerle uğraşmaya gerek yok” dediği öğrenildi.

WAREGEM VAZGEÇTİ

Cyle Larin elde kaldı

∂ Sezon başında Zulta Waregem’e kiralanan Cyle Larin’in bonservisiyle satışı planlanıyordu. Ancak Belçika Ligi ekibi koronavirüs salgını sonrası gelirlerin azalması üzerine 2,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaktan şimdilik vazgeçti. Larin gelecek sezon Beşiktaş’a dönerse yıllık 1,6 milyon avro ücret kazanacak.