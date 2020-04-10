Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından futbola duyulan özlemle ilgili paylaşımda bulundu.
Futbolcuların sevinç fotoğraflarının olduğu paylaşımda, “Evet, biz de sizin kadar özledik! Birlikte başaracağız” ifadesi kullanıldı.
Kulüp tarafından yapılan paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.
Sivasspor: Futbolu özledik
10.04.2020 - 18:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından futbola duyulan özlemle ilgili paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivasspor,
695552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/695552.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
20.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
21.03.2020 17:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
21.03.2020 17:00
Sivasspor - Denizlispor
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Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
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Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 16:00
Rizespor - Galatasaray
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Başakşehir - Alanyaspor
22.03.2020 19:00
Göztepe - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
26
7
4
15
-11
16
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Altay - Akhisarspor
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Keçiörengücü - Bursaspor
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