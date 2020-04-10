Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçlarını "Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi" şeklinde anlatan Alex, Brezilya basınına da konuştu.

OYNADIĞI EN İYİ TAKIMI AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpte 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex de Souza, Fox Brasil Radio'nun canlı yayınında oynadığı en iyi takımı açıkladı.

Alex de Souza, katıldığı programda "Kariyerinde oynadığı en iyi takım hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Fenerbahçe formasıyla ise 344 maça çıkan ve 171 gol atıp 147 asist yapan Alex, 2003 yılında forma giydiği Cruzeiro takımını övdü. İşte o sözler;

"FENERBAHÇE'DE ZICO DÖNEMİ... "

"1999 döneminde Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe'de Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek oynadığımız sezonki takım da çok güçlüydü ama tek bir takım seçmem gerekirse 2003'teki Cruzeiro olur. Bunun sebebi futbol tarzımı belirlemem ama Luxemburgo'nun felsefesi oldu. Cruzeiro o dönem tam bir takımdı. Luxemburgo önce ikinci, sonra üçüncü kupayı istedi. Bu felsefe doğrultusunda futbolu anlama ve oynama yöntemim, benimsemem gelişti. Luxemburgo'nun o dönem varlığı çok önemliydi"

CRUZEIRO VE FENERBAHÇE RAKAMLARI

Alex de Souza 2003 yılında Cruzeiro formasıyla oynadığı 69 maçta 39 gol attı ve 39 asist yaptı.

HEYKELİNE MASKE TAKILMIŞTI

Fenerbahçe taraftarları, corona virüsü salgını sebebiyle Kadıköy Osmanağa'da bulunan eski futbolcu Alex de Souza'nın heykeline maske ve eldiven takmıştı. Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan Alex, maske için teşekkür etmişti.