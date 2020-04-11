Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Yardımcı, 1 Nisan'da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ve yönetim kurulu olarak bu kararları onayladıklarını belirtti. UEFA'nın tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebileceğini ifade eden TFF Başkanvekili, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir' kararını verebilir. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de bitirilmesini çok istiyor" dedi. UEFA'nın maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendirdiğini belirten Yardımcı, "Final Four da gündeme gelebilir. UEFA'nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi. Her ligin farklı dinamiği var. Bu ay sonundaki gelişmelere göre tekrardan değerlendirme yapılacak" bilgisini verdi. Servet Yardımcı ayrıca, "Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. İki tane de kupada ihtiyacımız var. İki yarı final, bir final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz" dedi.