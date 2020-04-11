Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş yönetimi ince eleyip sık dokuduğu bir dönemde yabancı futbolcuları tarafından sıkıştırılmış durumda. Covid-19 salgınının bütün dünyayı ve spor ekonomisini sarsması sebebiyle yeni bir ödeme sisteminin hayata geçebileceğini ön gören siyah-beyazlı idareciler, senelik ücretleri fazla olan yabancı oyuncularla temasa geçti. Barcelona örneğini gösteren yöneticiler “Dünyanın en zengin takımın oyuncuları bile yıllık ücretlerinin yüzde 70’inden vazgeçme noktasına geldi. Sizlerden de anlayış bekliyoruz” mesajını iletti. Kartal’ın yabancı oyuncuları ise sözcüleri olarak seçtikleri Atiba Hutchinson ile cevap gönderdi. Buna göre siyah-beyazlı takımın oyuncuları, yıllık ücretlerde indirime gidebileceklerini belirtirlerken bunun için bir şart ortaya koydular.

> Sıkıntı büyük

Futbolcular böyle bir dönemde kulübe yardımcı olmayı kabul ederken şu ana kadar olan birikmiş alacakların ödenmesini istedi. Aksi takdirde anlaşmaya yanaşılmayacağını belirten Kartal’ın yabancıları, yönetimi de köşeye sıkıştırmış durumda. Şu anda siyah-beyazlı kulübün sadece yabancı oyunculara 7 milyon avro tutarında ödeme yapması gerektiği belirtiliyor. Liglerin ertelenmesi sebebiyle kulübün kasasına sıcak para girmediği için Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin eli kolu bağlanmış durumda. Büyük sıkıntı içine düşen yönetimin yeni kaynak arayışında olduğu ancak Covid-19 pandemisi sebebiyle hiçbir sponsorluk görüşmesinin yapılamadığı belirtildi. Başkan Çebi’nin son çare olarak yöneticilerin şahsi yardımlarıyla bu ödemeyi yapmak isteyebileceği konuşuluyor.

Talisca coşturdu

Anderson Talisca, Beşiktaşlıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız siyah-beyazlı bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı ve yönetici Erdal Torunoğulları ile teknik direktör Sergen Yalçın'ı da etiketlediği gönderiyi kendi hesabından paylaştı. Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Talisca'nın bu haraketi kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

YALÇIN'IN İSTEĞİ

Bua'yı alalım

∂ Bonservisi problemi olmayan oyunculara yönelen Beşiktaş, Basel'in kanat oyuncusu Kevin Bua için girişimlere başladı. Hızlı ve bitiriciliği yüksek bir kanatla takımını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın Bua ismini yönetime verdiği öğrenildi. İsviçre ekibi Basel ile bu sezon çıktığı 29 sınavda 10 defa ağları sarsıp 8 de gol pası veren 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

YENİ SEZONDA SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDEN YABANCILAR

Vida: 3 m €

Ljajic: 2,5 m €

Lens: 2,2 m €

Ruiz: 1,8 m €

Roco: 1,5 m €

Douglas: 1,5 m €

N’Koudou: 1,6 m €

Boyd: 1,2 m €