Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kiralık geldi ama kalıcı olma yolunda ilerleyen bir Mario Lemina var Galatasaray’da... Sezon başında İngiltere ekibi Southampton’dan bir sezonluğuna kiralanan ve 16 milyon avro da satın alma opsiyonu olan Gabonlu orta saha iyi bir dönem geçiriyor. Gerek saha içi gerekse saha dışındaki duruşuyla Fatih Terim’in beğenisini kazanan Lemina’nın sezon sonunda mukavelesi bitiyor. Mevcut şartlarda Galatasaray yönetiminin, oyuncu için 16 milyon avro verip bonservisini alma gibi bir durumu söz konusu değil. Yönetim, Fatih Terim’in isteği doğrultusunda oyuncuyu bir sezon daha kiralamak için görüşmelere başlamıştı.

> G.Saray bir adım önde

Gelinen noktada süreç Cimbom’un lehine işledi. Koronavirüs salgını bütün planları ve şartları değiştirdi. Barcelona’nın oyuncu ücretlerinde yüzde 70 indirime hazırlandığı Bayern, M. City ve B. Dortmund gibi kulüplerin de benzer uygulama hazırlığı içinde olduğu bu dönemde İngiliz kulüpleri de ekonomik tedbirlere yöneldi. Southampton Kulübü’nün de Lemina ile ilgili tasarrufu belli oldu. 2022’ye kadar mukavelesi olan Gabonlu bir sezon daha kiralanarak hem maliyetinden kurtulunacak hem de kiralama ücretinden para kazanılacak. Bu gelişmeler ve oyuncunun kalma isteği Aslan’ı bir adım öne çıkarıyor.

Evde kutlama

Andone “27” dedi

∂ Sarı-kırmızılıların sezon başı, Brighton’dan kiraladığı Florin Andone 27 yaşına girdi. Koronavirüs yüzünden evde sosyal izolasyonda olan Romen forvetin doğum günü kulübün resmî hesabından kutlanırken, birçok takım arkadaşı da sosyal hesaplarından attıkları mesajlarla Andone’yi unutmadı.

YILLIĞI VE KİRALIK ÜCRETİ...

İndirimli teklif

∂ TFF’nin liglerle ilgili kararına göre yol haritasını çıkaracak olan Galatasaray’da Mario Lemina’nın ücretinde de indirim söz konusu. Yıllık 2 milyon 50 bin avro kazanan Gabonlu oyuncuya daha az bir rakam önerilecek (Lemina fedakârlık yapmaya hazır.) Geçen sezon 1 milyon avroya kiralanan Lemina için daha düşük bir ücret teklif edilecek.

Mariano’dan veda sinyali

G.Saray’ın sağ beki Mariano Brezilya’ya dönmek istediğini belirterek, “Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de bunu istiyor. 4 yıl daha iyi seviyede oynayabilecek fiziksel yeterliliğim var. Brezilya’da bazı kulüplerle konuştum, etik açıdan doğru olmayacağı için hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Sözleşmemin son senesinde olduğum için, benimle konuşmak isteyen her takıma kapım açık” açıklaması yaptı.