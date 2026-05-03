ÖMER TEMÜR - İnsansı robotlarda kritik eşik aşıldı mı? JPMorgan tarafından yayımlanan rapor, insansı robot sektörünün artık teorik geliştirme safhasını geride bırakarak seri üretim ve ölçeklenebilir dağıtım sürecine geçtiğini ortaya koyuyor. Rapora göre küresel sevkiyatların bu yıl itibarıyla önceki bütün yılların toplamını aşması bekleniyor. İnsansı robot üretiminde Unitree, BYD ve Agibot gibi Çin merkezli üreticiler başı çekiyor. Sadece bu yıl Çin’de 28 bin insansı robotun satılması bekleniyor.

30 DAKİKADA 1 İNSANSI ROBOT ÜRETİLECEK!

Bugün gelinen noktada Çinli Leju Robotics her 30 dakikada 1 insansı robot üretebilecek kapasiteye ulaştı. Tesla CEO’su Elon Musk da Optimus robotunun üretiminin temmuz sonu veya ağustos başında Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında başlayacağını duyurmuştu. Musk, üretimin başlangıç aşamasında oldukça yavaş ilerleyeceğini ve Optimus’un yaklaşık 10.000 farklı parçadan oluşması sebebiyle üretim hızının öngörülmesinin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Teksas’taki Giga Texas tesisinde kurulacak ikinci fabrikanın 2027 yazında üretime başlaması planlanıyor.

Boston Dynamics’in çoğunluk hissedarı olan Hyundai de Atlas robotlarını 2028 yılına kadar Georgia’daki Metaplant America tesisinde kullanmayı planlıyor. Uzun vadeli hedef ise yıllık 30.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşmak. Raporda dikkati çeken bir diğer unsur ise sektördeki rekabetin giderek sertleşmesi. Büyük platformlara ve tedarik zincirlerine yönelen yatırımlar, küçük üreticiler için pazarda yer edinme süresini hızla daraltıyor. Öte yandan IDC’nin projeksiyonlarına göre, küresel insansı robot sevkiyatlarının 2030 yılına kadar 510.000 adedi aşması bekleniyor. Bu büyüme, yaklaşık yüzde 95 bileşik yıllık büyüme oranına işaret ediyor.

