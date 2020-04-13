Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, devraldıkları siyah-beyazlı kulübü yeni koronavirüs vakası yaşayan dünyaya benzetti. Kulübün yeni ve farklı gelir kaynaklarına ihtiyacı olduğunu belirten Dalgakıran “Yaşanan süreç, planlarımızda bir değişikliğe sebep olmayacak. Çünkü biz bu süreci zaten yaşıyorduk. Kongrede aldığımız Beşiktaş, koronavirüs pandemisini yaşayan dünya gibiydi bizim için. Dolayısıyla buna göre planlar yaptık. Bizim için çok şey değişmedi. Beşiktaş zaten etkileneceği kadar etkilenmiş. Bu süreçten fazla etkilenmeyeceğiz çünkü bizim için daha dibi yok” dedi. Dünya futbolunda koronavirüs salgını sebebiyle bütçelerin daralacağını kaydeden siyah-beyazlı yönetici, “Dünya futbol piyasasının dörtte birine düşeceğini düşünüyorum. Bu kadar büyük paralarla oynanmayacak. Spor ekonomisi çöktü” diye konuştu.

> Bu sezon yok sayılsın

Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelenen lig maçlarının oynanamayacağını savunan Adnan Dalgakıran “Ligin tescil edilmemesi, bu yılın oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyorum. Kaotik durumlarda olası ihtimaller üzerinden konuşulur. Bu ligler seyircili oynatılacaksa dünyada koronavirüs tehlikesi bitmiş demektir. Bir yandan ABD’de Trump’ın yanındaki adam ‘Bir buçuk yıl sürecek’ diyor. Benim görüşüm, bu yıl liglerin oynanmayacağı, oynanmaması ve hiç oynanmamış sayılması gerektiğidir. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bir futbolcuya bir şey olursa, hepimiz vicdan azabı çekeriz” değerlendirmesinde bulundu. TFF ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini aktaran Dalgakıran “Bir bakalım hadiseler nasıl gelişiyor. Uzmanların yorumlarını görelim. O zaman daha gerçeğe yakın yorumlar yapılmaya başlayabilir” açıklamasını yaptı.

Türkiye daha güvenli

∂ Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, diğer yabancı futbolcuların aksine karantina günlerinde Türkiye’de bulunmaktan mutlu. Eşi, ailesi ve evcil hayvanlarıyla keyifli vakit geçirdiğini belirten tecrübeli stoper, “Türkiye, dünyanın birçok ülkesine göre çok daha güvenli ve burada hastalığa karşı çok daha tedbirli davranılıyor. O yüzden kendimizi güvende hissediyoruz” dedi.

HUKUKÇU, FUTBOLCU VE RESSAM UMUT NAYİR...

Şuraya güzel bir şeyler çizelim

∂ Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Umut Nayir, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada sanatsal çalışmalar yapıyor. Başarılı futbolcu, kardeşiyle birlikte yaptığı yağlı boya tablonun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdüren 26 yaşındaki forvet, sosyal medyadan sık sık eğitimin ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekiyor.