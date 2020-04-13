Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu an Mozambik Millî Takımı’nın antrenörlüğünü yapan Xavier “Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam’da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray’da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine sebep oldu. Beni Abel, Faysal ya da Abel Faysal Xavier olarak çağırabilirsiniz. Aynı isimle kalabilirdim ancak İslam dünyasındaki tarihi bir isimle de çağrılmak benim için gurur duyduğum bir şey oldu” dedi.