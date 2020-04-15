Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.