Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın’a hem danışmanlık yapması hem de sportif direktörlük görevi için düşündüğü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan tecrübeli teknik adam “Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş’a gitmeyi reddettim. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz” dedi.

> Sağlığım yerinde

Koronavirüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu “İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az iki haftaya ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu belirten 74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, İtalya’daki arkadaşlarıyla sürekli iletişim hâlinde olduğunu da sözlerine ekledi.

TAYFUR HAVUTÇU:

Fener’i konuşmadık

∂ Lucescu ile A Millî Takım'da birlikte çalışan Tayfur Havutçu, Rumen teknik adamla telefonla ara ara konuştuğunu belirterek “Onunla F.Bahçe hakkında hiç konuşmadık. Ben şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle de inanmıyorum" ifadelerini kullandı.