Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kuşkusuz en çok merak edilen konu ligin kalan maçlarıyla ilgili öngörülerdi. Başkan Cengiz, liglerin başlamasıyla ilgili “Biz, UEFA ile haftada 1 kere görüşüyoruz. Ceferin’le şahsi olarak dostluğum var. UEFA’nın doğru bir duruşu var. UEFA, Haziran’ı hedefliyor, takvimi netleştiremiyor. Bu virüsün 27 derecede açık havada yaşayamadığı iddia ediliyor. Liglerin de seyircisiz olsa da Haziran ayında başlanacağı yönünde bir kanı var. Biz liglerin tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

> TFF yardım etmeli

“Liglerin bir şehirde tamamlanmasına karşıyız” diyen Cengiz “8 maçımızın 3’ü iç sahada. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor ama ben Türk futbolunun lehine konuşmayı tercih ederim. İlla bir şehirde oynanacaksa neden İstanbul değil? Böyle bir karar alınırsa TFF bütün giderleri karşılamalı. İstanbul’da oynanması iklim açısından tercih ederim. Eylül veya Ekim ayına sarkacaksa güney olabilir. Seyircili oynanacaksa herkes kendi şehrinde oynamalı. Sadece Beşiktaş maçında bizim 10 milyon TL’lik bir kaybımız oldu. TFF’nin bu konuda inisiyatif alması gerekiyor” diye konuştu.

SADECE TRİBÜNDE...

105 milyon lira kaybımız var

∂ Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının yayın gelirinin yüksek olmasından dolayı en fazla kendilerini vurduğunu (Seyircisiz oynama kaybı 105 milyon TL) belirterek tedbir planlarına değindi. Galatasaray Başkanı “Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakârlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

GENEL KURULA MESAJ

Yarın kimi ibra edeceksin!

∂ Mustafa Cengiz, önlemlerin bittiğinde bir ay içinde genel kurula gideceklerini belirterek “Göreve geldiğimizde men tehlikesi, transfer yasağı vardı, kasa tam takırdı, hacizler vardı. Bir noktaya geldik. Şampiyon olduk. Amatörlerde boyun eğmedik, mali güçlükleri aştık. Florya’yı geri aldık, yapılabilecek her şeyi yaptık. 2 yılda 2 şampiyonluk alan ve 4 kupa kazanan, tarihinde ilk defa kâr eden, gerçekçi bütçeyle gelmiş birini ibra etmezsen yarın kimi ibra edeceksin?” dedi.

Falcao’ya teklif gelmedi

Takımda en fazla kazanan (5 milyon avro garanti) oyuncu olan Radamel Falcao konusuna da değinen Mustafa Cengiz “Bu konuda ben bir yorum yapamam. Teklifler gelir, teklifler gider ama onay için son aşamada bana gelir. Resmî olmayan konu hakkında yorum yapamam”

ifadesini kullandı.

Sümertaş bıraktı

Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Sümertaş için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür mesajı yayınlandı.

Kapatma yapmayız

Cengiz, Abdurrahim Albayrak’ın kapatılacağını söylediği amatör branşlar için “Bunları kapatmamız mümkün değil. Bırak kapatmayı, gerçek bütçeleri hedef alan bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU OLDUM

Şehir hastaneleri müthiş bir öngörü

Mustafa Cengiz, salgınla mücadele konusunda “Sağcısı da solcusu da devletçidir ülkemizde. Devlet için mücadele ederler. En fazla 10 milyon lira masrafla müthiş bir hastane olabilir. Devlet, şehir ve sahra hastaneleri yaptı. Devletim güçlendikçe mutlu oluyorum. Mutlu oldum şehir hastanelerini duyunca. Devletimiz zamanında görmüş demekki. Müthiş bir öngörü ve vizyon var. Eleştirenler oldu, sayısal olarak fazla ve büyük dendi. Şimdi yararını görüyoruz. Siyasi tartışmaya girmeden söylüyorum. Bunun içine çekmesinler” diye konuştu.

Aslan oluyor!

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, “Sneijder ve Drogba’nın forma giydiği dönemde G.Saray’a transferim son anda olmamıştı. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman. G.Saray çocukluk hayalim” diyerek sarı-kırmızılı takıma transferini bir anlamda erkenden haber verdi.