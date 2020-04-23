Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA İcra Komitesi'nin bugün yaptığı toplantı sonrası, 2021 yılında oynanacak olmasına rağmen EURO 2020'nin adını değiştirmeme kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi.