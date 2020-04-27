Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün etkilerini azaltmasının ardından Avrupa yeniden futbola dönüş yapmaya hazırlanıyor. UEFA'nın 'Ligler tamamlansın' tavsiyesinin ardından Türkiye haziran ayının ortasında ligleri başlatmayı planlıyor. Avrupa'da futbola en erken dönüş yapacak olan ülke ise Almanya. Sıkı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararından sonra Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlatılması düşünülüyor. Ancak futbola dönüş, katı kuralları da beraberinde getirecek.

> Örnek olacaklar

Bunlardan en önemlisi karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Hatta maçın oynanacağı statta görevli kişi sayısı bile sınırlı tutulacak. Buna göre stadyumlarda maksimum 300 kişi bulunabilecek, bunlardan dördü polis, 10'u gazeteci, dördü top toplayıcı, sekizi stat görevlisi ve 50'si de güvenlikçi olacak. Bundesliga'da bu uygulamaların başarılı olması diğer ülke ligleri için de cesaret verici bir gelişme olacak.

> Duşlar evde

Oyuncular her idman öncesinde ateş ölçerle test edilecek. Temaslı çalışmalar minimumda tutulacak. Oyuncular tesislerde değil evlerinde üstlerini değiştirecek, duşunu alacak. Maça çıkarken koridorda tek takım olacak, sırayla çıkılacak. Tokalaşma, olmayacak. Yedek kulübesinde oyuncular üçer koltuk arayla oturacak. Maç sonrası röportajlar minimumda tutulacak.

POZİTİF ÇIKARSA

Kimliği gizlenecek

Bir oyuncunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda oyuncu, 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Kulüp doktoru oyuncunun durumuyla ilgili bilgileri düzenli olarak lig yönetimine raporlayacak. Pozitif çıkan oyuncunun kimliği gizli tutulacak.

Oteli kapatacaklar

Takımlar deplasmanlarda ya tamamen kapatılmış ya da onlara ait katlarda kalacakları otellerde konaklayacak. Asansörler sadece oyunculara ait olacak. Oda servisi ve bar kullanımı yasak! Oyuncular oteldeyken oda temizliği yapılmayacak.