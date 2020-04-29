Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni sezona hazır! Ahmet Ağaoğlu’nun göreve gelmesinin ardından kadro mühendisliğinde farklı bir yol izleyen altyapıda daha çok önem veren Karadeniz ekibi, koronavirüs darbesinden en az etkilenecek kulüplerin başında geliyor. Çünkü ayağını yorganına göre uzatan, takım bütçesini çok önceden aşağı çeken bordo-mavililer bu sezon altyapıdan gelen tam 13 isme şans verdi. Ki U19 takımından A Takım’a çıkmayı bekleyen birçok genç olduğunu da vurgulayalım.



> İki yeni mukavele

Yönetim ve teknik ekip Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi isimleri transfer vitrininin en önünde yer almasından memnun. Yusuf Yazıcı satışından ciddi gelir elde eden ve ‘bul-yetiştir-sat’ anlayışını benimseyen Trabzonspor, şu andaki mevcut kadrosundan sadece iki isimle masaya oturacak. Sezon sonu mukavelesi bitecek Sosa ve Novak ile yeni anlaşma yapılacak. Onun dışında yönetimi çok terletecek bir kadro yapılanması görülmüyor.