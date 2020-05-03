Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip kronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin tekrar başlaması için TFF yoğun mesai içeresinde. Galatasaray da takvimin resmiyet kazanmasını beklerken bir dizi tedbir almayı kararlaştırdı. Yaklaşık 50 gündür evinden çalışan futbolcuların, tekrardan maç kondisyonu kazanması için üç ya da dört haftalık kamp düşünülüyor. Ancak çalışmaların yeniden başlamasından önce Florya'da düzen değişecek. Sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde hafta başından itibaren yeni düzenlemeler yapılacak. Metin Oktay Tesislerine girişten çıkışa kadar mümkün olan şartlar dâhilinde maksimum tedbirler alınacak. Oyuncuların otoparkta bile arabalarını park etmesi kurala bağlanacak, birer araçlık boşluk bırakılacak.



> Günde iki defa ölçüm

Florya'da bütün çalışanlar tesis içinde maske kullanacak. Dezenfektan stantları görünür her yere konacak. Oyuncular dâhil, bütün çalışanların ateşleri günde iki defa ölçülerek kayıt tutulacak. Biri sabah herkes gelmeden önce biri de akşam herkes çıktıktan sonra olmak üzere bütün alanlar profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek. Soyunma odası da baştan dizayn edilecek. İçeriye aynı anda en fazla dört oyuncu girebilecek, bir boşluk bırakarak dolapları kullanacak. Yemekhanede de oyuncular boşluklar bırakarak masaları kullanacak. Sarı-kırmızılılar bu önem paketini bu hafta hayata geçirerek salgınla mücadelede azami hassasiyet gösterecek.



En iyisi Cimbom

Galatasaray'ın sezon başı Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina sosyal medya hesabından bir taraftarın "Juventus mu, Galatasaray mı" sorusuna, Galatasaray" cevabını verdi. 26 yaşındaki yıldız en iyi stat atmosferinin de Galatasaray'da olduğunu söyledi.