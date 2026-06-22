Dünyaca ünlü tatlı zinciri Krispy Kreme, Dünya Kupası temasıyla satışa sunduğu bazı ürünlerini, etiketlerde belirtilmeyen gizli bir alerjen içerebileceği gerekçesiyle geri çağırdı. Şirket, tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü tatlı zinciri Krispy Kreme, Dünya Kupası temalı özel çörek serisinde yer alan bazı ürünler için acil geri çağırma kararı aldı. Yapılan incelemelerde, ürünlerin içinde fındık bulunabileceği ancak etiketlerinde belirtilmediği tespit edildi. Bunun üzerine şirket, özellikle fındık alerjisi bulunan tüketicileri uyararak ürünlerin yenmemesi gerektiğini duyurdu.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, futbol sahası şeklinde tasarlanan ‘Pitch Perfect’ adlı çöreğin içinde fındık bulunabileceği belirtildi. Beyaz çikolata dolgulu ‘Pitch Perfect’ çöreklerin normal şartlarda yalnızca buğday, soya ve süt alerjenlerini içermesi gerekiyor.

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BÖLGEDEKİ MARKETLERE DAĞITILDI

Tekli ve 12'li paketler halinde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerinin 21 Haziran 2026 ve 22 Haziran 2026 olduğu belirtildi. Söz konusu ürünlerin, İngiltere’deki Peterborough üretim tesisinde hazırlandığı ve Leicester, Nottingham, Ipswich, Norwich ile Cambridge’deki mağazaların yanı sıra bölgedeki süpermarketlere de dağıtıldığı bildirildi.

İADE EDİLEN ÜRÜNLERDEN TAM ÜCRET İADESİ ALINACAK

Şirket, tüketicilerin son kullanma tarihlerini ürün ambalajındaki güvenlik etiketinden kontrol edebileceğini açıkladı. Yetkililer, etkilenen ürünleri satın alan müşterilerin fiş ibraz etmelerine gerek olmadan ürünleri iade ederek tam ücret iadesi alabileceklerini duyurdu.

YETKİLİLERDEN ÖZÜR MESAJI

Krispy Kreme yetkilileri, tüketici güvenliğini en üst düzeyde tuttuklarını belirterek yaşanan durum nedeniyle özür diledi. Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan ve fındık alerjisi bulunan tüketicilerin ürünleri kesinlikle tüketmemesi, bunun yerine satın aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini geri almaları gerektiğini bildirdi.

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