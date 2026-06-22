İngiltere'de yoğun iş temposu yüzünden kaburgasındaki sızıyı basit bir kas zorlanması sanan 34 yaşındaki Matt Norman, dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Doktorların "tedavi edilemez" dediği üç çocuk babası genç adam, şimdi işi gücü bir kenara bırakıp ailesiyle geçireceği her saniyenin tadını çıkarıyor.

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Matt Norman, Nisan 2025'te kaburgalarında bir ağrı hissetmeye başladı. Traktör üretimi yapan bir firmada çalışan ve yoğun iş temposu nedeniyle bu durumu sıradan bir kas incinmesi sanan 34 yaşındaki talihsiz adam, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine acil servisin yolunu tuttu.

ACI GERÇEK DETAYLI TESTLERDE ÇIKTI

Hastanede yapılan ilk kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ancak ağrının peşini bırakmayan doktorlar, ultrason, PET ve BT taramalarıyla birlikte biyopsi yapılmasını istedi.

Sıradan bir kas ağrısı sandı, yoğun iş temposuna bağladı! Acı gerçek hastanede çıktı

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Test sonuçlarının ardından, talihsiz adama dördüncü evde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hemen ardından kemoterapi ve immünoterapi süreçleri başladı. Karaciğerinde yaşanan bazı yan etkiler nedeniyle kemoterapiye ara verilse de genç baba, şu an hastalığın ilerlemesini durdurabilmek için her üç haftada bir düzenli tedavi görüyor.

Sıradan bir kas ağrısı sandı, yoğun iş temposuna bağladı! Acı gerçek hastanede çıktı

Hastalığı nedeniyle bir yıl boyunca işinden uzak kalan Matt, sağlık durumu elverirse gelecekte daha hafif bir işle çalışma hayatına dönmeyi planlıyor. Ancak şu anki tek ve en büyük önceliğinin eşi Yasmine ve üç çocuğu olduğunu belirtiyor.

"Hâlâ hareket edebiliyorum ve ailemle bir şeyler yapabiliyorum. Bir gün bunu yapamayacak duruma geleceğimi biliyorum ama şimdilik birlikte geçirdiğimiz her an benim için çok değerli.” diyen 3 çocuk babası, şimdi ailesiyle geçireceği her saniyenin tadını çıkarıyor.

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