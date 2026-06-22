Sıradan bir kas ağrısı sandı, yoğun iş temposuna bağladı! Acı gerçek hastanede çıktı
İngiltere'de yoğun iş temposu yüzünden kaburgasındaki sızıyı basit bir kas zorlanması sanan 34 yaşındaki Matt Norman, dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Doktorların "tedavi edilemez" dediği üç çocuk babası genç adam, şimdi işi gücü bir kenara bırakıp ailesiyle geçireceği her saniyenin tadını çıkarıyor.
- Matt Norman, Nisan 2025'te kaburgalarında bir ağrı hissetmeye başladı.
- Yoğun iş temposu nedeniyle durumu başlangıçta kas incinmesi sanan Norman, dayanılmaz ağrılar üzerine acil servise başvurdu.
- Yapılan ultrason, PET ve BT taramaları ile biyopsi sonucunda dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.
- Tedavisi süren genç baba, şu an hastalığın ilerlemesini durdurmak için düzenli tedavi görüyor.
- Matt Norman, bir yıl boyunca işinden uzak kaldı ve ileride daha hafif bir işle çalışma hayatına dönmeyi planlıyor.
- En büyük önceliğinin eşi ve üç çocuğu olduğunu belirten Norman, aileyle geçirdiği her anın değerini vurguluyor.
İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Matt Norman, Nisan 2025'te kaburgalarında bir ağrı hissetmeye başladı. Traktör üretimi yapan bir firmada çalışan ve yoğun iş temposu nedeniyle bu durumu sıradan bir kas incinmesi sanan 34 yaşındaki talihsiz adam, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine acil servisin yolunu tuttu.
ACI GERÇEK DETAYLI TESTLERDE ÇIKTI
Hastanede yapılan ilk kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ancak ağrının peşini bırakmayan doktorlar, ultrason, PET ve BT taramalarıyla birlikte biyopsi yapılmasını istedi.
DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Test sonuçlarının ardından, talihsiz adama dördüncü evde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hemen ardından kemoterapi ve immünoterapi süreçleri başladı. Karaciğerinde yaşanan bazı yan etkiler nedeniyle kemoterapiye ara verilse de genç baba, şu an hastalığın ilerlemesini durdurabilmek için her üç haftada bir düzenli tedavi görüyor.
Hastalığı nedeniyle bir yıl boyunca işinden uzak kalan Matt, sağlık durumu elverirse gelecekte daha hafif bir işle çalışma hayatına dönmeyi planlıyor. Ancak şu anki tek ve en büyük önceliğinin eşi Yasmine ve üç çocuğu olduğunu belirtiyor.
"Hâlâ hareket edebiliyorum ve ailemle bir şeyler yapabiliyorum. Bir gün bunu yapamayacak duruma geleceğimi biliyorum ama şimdilik birlikte geçirdiğimiz her an benim için çok değerli.” diyen 3 çocuk babası, şimdi ailesiyle geçireceği her saniyenin tadını çıkarıyor.