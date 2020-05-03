Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay’ı “Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna” sloganı ile yardım kampanyası başlatmıştı. Bu çağrı Almanya’dan da ses buldu. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kampanyaya ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulundu. Bu bağıştan aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye’de biner aileye gıda kolisi, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Türk Kızılay Aşevinde de 90 bin kişiye iftar yemeği verilecek.



> Daha önce de yapmıştı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özil’i tebrik ederek “İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut Kardeş’imin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz” dedi. Geçen yıl evlenen Özil, düğün yemeğini Kızılay’a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.



F.bahçeliler boş durmadı

Altay-Rodri mest etti

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Kızılay aracılığıyla Bursa’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı. Fenerbahçe’nin Afrikalı oyuncusu Garry Rodrigues de Kızılay aracılığıyla Çorum’un İskilip ilçesinde 175 aileye gıda yardımında bulundu.