Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu liglerin başlama ihtimali üzerine ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ hazırladı. Süper Lig’de lider durumda bulunan ve yaklaşık 45 gündür futboldan uzak kalan Trabzonspor takımı da hazırlık planını yaptı. Haziran ayında başlama öngörüsüne karşı oyuncular yarından itibaren teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gruplar hâlinde çalışacak. İlk etapta dörderli beşerli antrenmanlar yapılacak ve uyarılara dikkat edilerek sosyal mesafeler korunacak. Tesislere giriş çıkışlar da toplu olmayacak.



> Kaptan da devrede

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, fizik ve kondisyon antrenmanlarının yanı sıra mental olarak da oyuncularını hazırlayacak. Sadece Çimşir mi? Kaptan Jose Sosa’ya da büyük iş düşecek. Yönetimin sözleşme uzatmaya hazırlandığı Arjantinli oyuncu da arkadaşlarıyla birebir görüşmeler yapacak. Futbolcuların fiziki durumlarına göre idman programının temposu ayarlanacak. Sağlık ekibi de TFF Sağlık Kurulu ve Bakanlığın bilgilendirmelerini yakından takip edecek.



Futbolu özlediğini ifade eden kaptan Jose Sosa, bu zorlu süreçte Hüseyin Çimşir’in en büyük yardımcısı olacak.