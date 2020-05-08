Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , Süper Lig’in 12 Haziran’da başlatılmasına yönelik TFF’nin aldığı kararı değerlendirdi. TFF’nin bu kararı alırken yine de son sözü Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna bıraktığını hatırlatarak “Sürecin başından beri bizim tavrımız nettir; devlet ne derse ona uyarız. Sanki ligi oynamak istemiyormuşuz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. TFF’nin yaptığı bir takvim belirlemektir, nihai kararı devletimiz verecektir. Bunun dışında farklı söylemler ortaya atmadık. Herkes gibi biz de temkinli bir bekleyiş içindeyiz” dedi.

> Ya virüs çıkarsa…

“Toplumsal olarak zor bir süreçten geçiyoruz” diyen Ağaoğlu “Bu sürecin ne zaman sona ereceğini yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörebilmemiz mümkün değil. Çünkü burada henüz nasıl yürüyeceği belli olmayan pek çok konu var. Maçlar oynanmaya başladığı anda varsayalım ki, Allah korusun bir oyuncunun testinin pozitif çıkması hâlinde TFF’nin düşüncesi; bu oyuncu oynayamaz. Ancak talimat, yakın temasta bulunduğu bütün insanların 14 gün karantinaya alınması yönünde” hatırlatmasında bulundu.

İki kupayı da istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulübün dergisine verdiği röportajda iddialı açıklamalar yaptı. Çimşir “Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak istiyoruz. Oyuncularıma inancım tam” dedi. Çimşir ligin devamıyla ilgili olarak da “Ben sezonun tamamlanmasından yanayım. Ama elbette önemli olan sağlık” ifadelerini kullandı