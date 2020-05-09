Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bütçeyi 30 milyon avroya düşürmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, futbolcularla yıllık ücret indirimi konusunda görüşmelere başladı. Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın gelecek yeni takımda mutlaka olmasını istediği oyuncuları yönetime bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül, Atiba Hutchnson ve Mohamed Elneny'nin yanı sıra, takımın en golcü ismi Burak Yılmaz'ın kadroda kalmaları yönünde ısrarcı.

> Atiba zam istedi

Bu isimlerden Burak Yılmaz'ın gelecek sezonun takımında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi süren yıldız oyuncu, yıllık ücretinde indirime gideceğini de açıklamıştı. Gökhan Gönül'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Takımda kalmaktan yana olduğunu bildiren tecrübeli futbolcuyla henüz görüşme yapılmış değil ama anlaşmanın sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdiden Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Atiba'nın ise yıllık ücretinde indirime gitmediği, aksine zam istediği belirtiliyor.

> Elneny görüşmesi

Taraftarın en çok sevdiği isim durumunda olan Kanadalı yıldız konusunda yönetim köşeye sıkışmış durumda. Atiba ile önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmede anlaşma zemini aranacak. Elneny'nin durumu ise tamamen Arsenal'e bağlı. Mısırlı oyuncu Beşiktaş'ta bir yıl daha oynayabileceğini ve yıllık ücretinde indirime gidebileceğini yönetime iletti. Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Eğer İngiliz ekibi ikna edilebilirse Elneny gelecek sezon da kiralık olarak forma giyecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Tam gaz mesai

Beşiktaş'ta koronavirüs günlerinde antrenmanlar devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran yer aldı. Siyah-beyazlılarda bugün 15.00'te sekiz kişilik bir grup daha idman yapacak.