Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Trabzonspor, ligin durumuyla ilgili duruşundan ödün vermiyor. Kalan maçların sahada sonuçlanması gerektiğini belirten ve bu konuda devletin kararına uyacaklarını belirten bordo-mavililerde başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan iddialara sert çıktı. Doğan “Trabzonspor liglerin oynanmasını istemiyor” söylemleri için “Trabzonspor’u kimse farklı senaryoların içerisine çekmeye kalkmasın. Biz dün ne isek bugün de aynıyız. Her zaman onurlu duruşumuzla sahnedeydik. İtirazı olan buyursun gelsin” dedi.

> Sahada ve kasada...

Doğan, kulübün dergisine yaptığı açıklamada ise ürettiğiyle hem sahada hem de kasada kazanan bir Trabzonspor'un olacağını söyledi. Doğan “Kulübümüz birkaç dönem kendi kimliğinden uzaklaşmış olsa da şu an Başkanımız Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ben ve arkadaşlarımızın da gayretiyle tekrar eski misyonu ve vizyonuna kavuştu. Trabzonspor öz evlatlarına dönerek kendi özünü koruma yolunu seçmiştir. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

MAÇLARA YETİŞECEK

Ndiaye’den iyi haber

∂ Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada sol ayağından operasyon geçiren Badou Ndiaye kendine geliyor. Kısa sürede eski gücüne kavuşması beklenen başaralı oyuncu, önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışacak. Kiralık oyuncu 12 Haziran'a kadar hazır hâle gelecek.