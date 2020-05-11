Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başı Fulham’dan kiralık olarak renklerine kattığı Galatasaray'ın başarılı orta sahası Jean Michaël Seri konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu ligin ilk yarısında sahaya istedikleri performansı yansıtamadıklarını belirterek “Sezon başında çok fazla sakatlıkla karşılaştık. Takımdaki diğer oyuncularla oynamaya devam ettik. Zor zamanlardan geçtik. Oyuncular arasında birlikte oynama alışkanlığının tam yerleşmemiş olması sebebiyle işimiz kolay değildi. Ancak şükürler olsun ki, sakatlarımız tekrar aramıza döndü. Ayrıca birlikte oynaya oynaya bazı hareketleri otomatiğe bağladık. Ara transfer döneminde gelen arkadaşlarımızın da büyük yardımları oldu. Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum” dedi.

> Ayrı ayrı ele alacağız

“Liglerin tekrardan başlayacağına inanıyorum” diyen Seri “Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip şampiyon olmayı istiyoruz” ifadesini kullandı. Seri performansını yükseltmek için yaptığı çalışmaların şampiyonluk hedefine ulaşmasını sağlamasını umduğunu dile getirerek “İlk zamanlardaki oyunuma bakıp hakkımda değerlendirmeler yaptım, oyunumun bazı yönleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Ayrıca daha önce oynamadığım bir lige geldiğim için işleyişi anlamaya çalıştım. Bugün baktığımızda en iyi seviyeme ulaştığımı söyleyemem. Sene sonu gelip, arkama baktığım zaman takıma katkı sağlamış olmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

ASLAN TOPLANIYOR

Tedbirli olalım

∂ Koronavirüs salgını sonrası Galatasaray’da futbolcular geçtiğimiz hafta Florya’da en fazla dörderli gruplar hâlinde idmanlara başlamıştı. Liglerin tekrar başlayacağının açıklanmasının ardından Aslan, tempo artırmaya karar verdi. Bugünden itibaren takım çalışmalarına ağırlık verilecek ancak yine de tedbirlere dikkat edilecek.

ÖZDOĞAN’IN DİLEĞİ:

“Beyaz Sezon”

∂ Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, futbola dönüş protokolü üzerine “Pandemi esnasında futbol maçları bu anlayışla başlayıp devam edemez. Herhangi bir olumsuzlukta kim sorumlu olacak? Milyonlarca dolarlık tazminatlar ortaya çıkabilir. Bu bakış açısıyla lig oynanacaksa bu sezon 'Beyaz Sezon' olmalı" dedi.

CESARET VE GÜÇ DİLEĞİ

Koronavirüs salgını sürecinde evde olduğunu belirten Seri “Kendimizi eve kapattık. Herkesin de aynısını yapıp evinde kalması gerekiyor. Herkese cesaret ve güç diliyorum. Türkçe bilmediğim için gündemi takip edemiyorum. Etrafımdaki insanlardan gelen bilgilerden kaç kişinin iyileştiğini, vaka sayısının artıp artmadığını öğreniyorum” ifadesini kullandı.