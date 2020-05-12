Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta koronavirüs vakasının çıkması sonrası takımda tedirginlik başladı. Başta kronik astım hastası olan Atiba Hutchinson ve birçok oyuncu riske girmek istemiyor. Ligler askıya alınmadan önceki Galatasaray derbisine de çıkmak istemeyen futbolcuların liderliğini yapan Atiba’nın durumunu yönetim de masaya yatırdı. Önceki gün gerçekleştirilen acil eylem toplantısında, futbola dönüş olursa yapılacaklar listesi çıkarıldı. Öncelikle futbolcular bugün bir defa daha Covid-19 testinden geçirilecek. Sonuca göre, 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs’ta yapılması planlanan iki ayrı kamp için kesin karar verilecek.



> Tek başına çalışacak

İşte bu kamp kesinleşirse Atiba’nın Ümraniye’de kampa alınmaması söz konusu. Kronik astım hastalığı sebebiyle ciddi tehdit altında bulunan 37 yaşındaki oyuncu için riske girmek istenmiyor. Yönetim “Sağlık her şeyden önce gelir” diyerek oyuncunun endişesini anlayışla karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan tecrübeli futbolcu, tedbirler çerçevesinde kampa alınmayacak olsa da formunu korumak için kondisyoner Stefano Morreno nezaretinde Ümraniye’de tek başına çalışmalarını sürdürecek. Böylelikle, sağlıklı ortam oluşup ligler başlarsa Atiba da hazır olacak.



Vida istenmiyor!

Liverpool taraftarları, Beşiktaş’ın stoperi Vida’nın transferde adının geçmesine tepki gösterdi. Ada ekibinin taraftarları transfer söylentileri üzerine sosyal medyadan “Bir Lovren daha mı? Hayır!”, “Muhtemelen gördüğüm en kötü transfer söylentisi” şeklinde mesajlar attı.



UZMAN GÖRÜŞÜ

Tedbiri elden bırakmayın

∂ Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Covid-19’un astım hastaları için ne denli bir risk oluşturduğunun bilinmediğini söylerken “Dünya bu virüsle ilk imtihanını veriyor. Astım hastaları bu süreçte tedbiri elden bırakmamalıdır” dedi.