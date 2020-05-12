Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da garip şeyler oluyor. Önce Fatih Terim’in, “3. kızım” dediği medya sorumlusu Hande Sümertaş istifa etmişti. Dün de yardımcı antrenör Hasan Şaş görevini bıraktığını açıkladı. Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Taraftarımıza teşekkür ederim, hoşça kalın” ifadelerini kullandı. Hasan Hoca, sezon başında da istifa etmiş, Terim tarafından ikna edilerek geri döndürülmüştü. Akşam saatlerinde sarı-kırmızılı kulüpten Şaş’a hizmetleri için teşekkür edildi.



> Sırada Davala mı var?

Günün bir diğer şoku Ümit Davala imzalıydı. İstia etmeye hazırlandığı iddia edilen Davala takımın dünkü sabah idmanında yer almadı. Bu durum kafalarda soru işaretlerini arttırsa da Ümit Hoca akşam çalışmasında Terim’in yanındaydı. Öte yandan salgın sonrası ilk saha çalışmasını yapan G.Saray’da Terim oyuncularının başındaydı. Hoca’nın salgın sürecinde görevini bırakacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İmparator, dün yapılan ilk toplu idmanda sahaya çıkarak soru işaretlerini giderdi.



Takımı dört ana gruba ayıran Fatih Terim, iki grubu aynı anda ama farklı sahalarda çalıştırırken diğer iki grubu da akşam idmana çıkarma kararı aldı



4 MİLYON LİRA

Cimbom kâr etti

∂ Galatasaray’da camiaya ekonomi kanadından moral verici bir haber geldi. Sarı-kırmızılı şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net kârının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.