Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor sadece Süper Lig lideri değil, transfer döneminin de cazibe merkezi. Ayrıca oyuncuları da piyasa değerlendirmesinde göre yapılan sıralamada zirvede. Koronavirüs tüm değerlerde düşüşe sebep olurken transfermarkt'ın Süper Lig'in nisan ayı güncellemesinde Alexander Sörloth oldu. 13 milyon avroluk değeri (3 milyon avro kayıp) ile ilk sırada yer aldı. Norveçli golcüyü 12,5 milyon avroluk değeriyle (1,5 milyon avro kayıp) Abdülkadir Ömür takip etti. İkiliyi 10,5 milyon avroluk değerleriyle Başakşehir'den Edin Visca ile Galatasaray'dan Mario Lemina izledi.



> Avrupa’dan markaj

Bordo-mavililer adına sevindirici bir diğer gelişme ise oyuncularının Avrupa kulüplerinin yakın markajında olması. Özellikle Sörloth dev kulüplerin transfer listesinde başı çekerken A. Ömür, Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, A. Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban da piyasası olan ve istenen oyuncular durumunda. Ancak Ahmet Ağaoğlu yönetiminin düşüncesi, sözleşmeleri bitecek olan Sosa ve Novak’a imza attırmak, mevcut kadroyu koruyup yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde ciddi piyasa oluşturmak.



Ayak tenisi zamanı!

∂ Liglerin başlamasını bekleyen ve çalışmalarını bu yönde sürdüren bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Te-sislerinde antrenman yaptı. İdmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı.