Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da bazı ülkelerde liglerin tekrar başlaması konusunda geri sayım var. İlk ülke Almanya... Hafta sonu maçlar başlıyor. Ancak UEFA ile koordinasyon hâlinde olan Almanya’daki modelin bizde de hayata geçmesi söz konusu. Peki nedir o uygulama? Almanya’da federasyon kulüplerden liglerin her şartta (Haziranda da bitebilir, temmuz ayına da sarkabilir) oynatılması kaydıyla imza alacak. Muhtemel bir yeniden durdurma hâlinde ise mevcut puan durumu dikkate alınarak şampiyon ve küme düşenler belirlenecek. Almanya’da durum böyle peki ya bizde?

> 2. Lig temmuzda

Bizde de yüksek ihtimal benzer uygulamaya gidilecek. TFF isteğe bağlı oynamalarına yönelik kulüplerin imzasını alarak ligleri başlatacak. UEFA da bu konuda ülkelere kendi içinde, kulüplerle açık oylama yaparak bir karara varmalarını istiyor. Öte yandan Federasyon dün yaptığı duyuruyla Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını yinelerken, TFF 1. Lig maçlarının 19 Haziran’da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Amatör Lig müsabakalarının ise 18 Temmuz’da start alacağını ilan etti.

Soru işaretleri giderilmeli

∂ Kulüplerin hayatta kalması adına önemli bir kaynak olan (yayıncı kuruluş geliri) 585 milyon TL’lik ödeme beklemede. Eğer ligler oynanırsa bu para kulüplerin kasasına girecek. Ancak Fenerbahçe, Konyaspor, Malatya, Ankaragücü, Çaykur Rize ve Kayserispor gibi kulüpler de muhtemel bir sağlık problemi ile karşılaşılması hâlinde bu sorumluluğu kimin alacağını soruyor ve buna cevap istiyor.

AMAN DİKKAT

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Önümüzde örnekler olacak” diyerek Almanya, İngiltere ve İspanya’yı işaret ederken bu süreçte Federasyon’un kulüplerden alacağı bir anlamda garanti belgesinde oyuncuda virüs çıkması ve futbol hayatının etkilenmesi de var. Böyle bir durumda TFF sorumluluk almıyor.

11 pozitif

∂ TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.