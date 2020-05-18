Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal’ın veliahtının kim olacağı henüz netlik kazanmamışken liste başı olduğu iddia edilen isimlerden Erol Bulut sessizliğini bozdu. Bir YouTube hesabında soruları cevaplayan Erol Bulut, Başkan Ali Koç’un kafasındaki teknik direktör kriterlerinin kendisini işaret ettiğini söyledi. Bulut, “Sayın Başkan’ın ifadeleriyle herkesin aklına Erol Bulut geldi. Herkes beni bağdaştırdı” derken, “Tabii başka hocalarımızda da bu özellikler var ama bende de olduğunu düşünüyorum” yorumu yaptı. Genç teknik adam, “Tabii ki direkt benim demem doğru olmaz” ifadesinin altını çizerken, “Alanya’yla sezon sonuna kadar sözleşmem devam ediyor. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum” diye konuştu.



> Rota ona dönüyor

Başkan Ali Koç’un dile getirdiği kriterlerde düşünüldüğünde; Alman altyapısıyla disiplinden taviz vermeyen Erol Bulut, Malatya ve Alanya’daki performanslarında sağladığı rekabet ortamı, farklı oyun sistemlerini uygulaması, henüz 45 yaşında olması, hırsı ve Fenerbahçe’de forma giymiş olması gibi özellikleriyle Fenerbahçe Teknik Direktörü kalıbına cuk oturuyor. “Disiplin benim için önceliklidir” diyen Bulut, Fenerbahçe’den gelecek teklifi bekliyor. Başkan Ali Koç’un yabancı teknik adam arzusuna rağmen Emre Belözoğlu’na kulak vererek tercihin yerliye çevirmesine ve Bulut’un göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Ozan’ın yerine Berat Ayberk!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği’nin kapısını aşındırıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden “Yeni Ozan Tufan” için Ankara ekibine 2 milyon avro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu. Berat’ın takıma katılması halinde Ozan Tufan’a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek.



LUIS NANI’YE GÖRE:

Kalite çok farklıydı

∂ Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’yi öven Luis Nani bu sefer yerdi. İngiliz basınına konuşan Portekizli yıldız, “Manchester United’dan sonra Fenerbahçe forması giyince aynı arzuyu hissetmedim. Kimseyi incitmek istemem ama kulüp yapısı, kalitesi farklıydı. Bunu herkes bilir” ifadelerini kullandı. Nani geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’deki dönemi için “Van Persie, Diego gibi oyunculardan kurulu kadromuzla Los Galacticos gibiydik” yorumu yapmıştı.



Berke bir yıl daha

Sezon başında Westerlo’ya kiralanan Berke Özer, 1 yıl daha Belçika’da kalacak. Westerlo’da düzenli oynayan ve çok ciddi gelişim gösteren 19 yaşındaki eldivenin bu süreci tamamlayabilmesi için kulüpler anlaştı. Berke de Westerlo’da kalmaktan memnun. Genç eldiven 1 sene sonra as kaleci olarak Fenerbahçe’ye dönmeyi hedefliyor.