Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse her geçen gün sarı-lacivertlilerden uzaklaşıyor. Karantina sürecinin ilk günlerinde ülkesini ve ailesini özlediğini söyleyen Kruse’nin memlekete hasreti katlanarak artıyor. Her yeni açıklamasında Alman takımlarına göz kırpan 10 numaranın bedeni Fenerbahçe’de olsa da ruhu Bundesliga’da dolanıyor. Kruse, bir Alman televizyonuna verdiği demeçte, Fenerbahçe’deki durumuyla ilgili soruya, “Koronavirüs sebebiyle karışık” cevabı verdi. Kruse, kariyerini ülkesinde sürdürmek istediğini “Yeniden Almanya’da oynamak istiyorum” sözleriyle itiraf ederken, Fenerbahçe de onun için ölüp bitmiyor. Aksine parasını cebine koyan gelip Max’ı isteyebilir.

> Aklı Bremen’de kaldı

Takımdaki maaş dengelerini düzenleme çabasındaki Fenerbahçe yönetimi, en çok kazananlardan biri olan Max Kruse’yle yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Alman oyuncunun yaklaşık 3 milyon avroluk yıllık ücretinden kurtulacak olan sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden aldıkları 32’lik yıldız için en az 6 milyon avro bonservis talep ediyor. Adı Eintracht Frankfurt ve eski takımlarından Wolfsburg’la anılan Kruse’nin gönlünden geçen ise efsanesi olduğu yere, Werder Bremen’e geri dönmek. Kruse, altyapısından yetiştiği Werder’de geçirdiği iki sezonun ardından, St.Pauli, Freiburg, M’Gladbach ve Wolfsburg’da forma giymiş, 2016-17’de yuvasına dönmüştü. Kruse, Fenerbahçe’ye gelmeden önceki son sezonunda 36 maçta 12 gol, 13 asistle kariyer zirvesi yapmıştı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

F.Bahçe'de testler negatif çıktı

∂ Fenerbahçe'de dün moral veren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda futbolcular, teknik ve idari heyet ile kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Futbolcuların bugün, yarın ve cuma günü olmak üzere küçük gruplar halinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Önceki gün de Erzurumspor'da 11 kişinin testleri negatife dönmüştü.

ISLA’YA KÖTÜ HABER:

Şimdi zamanı değil

∂ Mauricio Isla için Arjantin devleri Boca Juniors ile River Plate yarışırken, tecrübeli oyuncunun Şili’den beklediği haber geldi. Isla’nın formasını giymek istediği Universidad de Chile'nin teknik direktörü Hernan Caputto, “Isla iyi bir oyuncu ve biz gelmek istiyor. Kalitesini göz ardı etmeyeceğim ama bu şu an konuşulacak bir konu değil” dedi.

Yokluğum hissediliyor

Bundesliga’nın yeniden başlamasıyla ilgili, “Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır” yorumu yapan Kruse, eski takımı Werder için, "Benim eksikliğimi hissediyorlar, bu kesin" ifadesinde bulundu.