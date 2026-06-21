İhlas Haber Ajansı
DEM Partili belediyede dikkat çeken karar! 3 isim görevden alındı
DEM Partili Iğdır Belediyesi'nde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı.
Özetle DinleDEM Partili belediyede dikkat çeken karar! 3 isim ...
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Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılarının görevlerinden alındığı öğrenildi.
- Başkan yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı.
- DEM Parti yönetimindeki belediyede yaşanan bu görev değişikliği kent gündeminde dikkat çekti.
- Konuya ilişkin belediye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- Görevden alınan başkan yardımcılarının yerine yeni görevlendirme yapılıp yapılmayacağı ve hangi isimlerin atanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı.
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Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevlerinde değişikliğe gidildi. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan'ın görevlerinden alındığı öğrenildi.
DEM Parti yönetimindeki belediyede yaşanan görev değişikliği kent gündeminde dikkat çekerken, konuya ilişkin belediye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Görevden alınan başkan yardımcılarının yerine yeni görevlendirme yapılıp yapılmayacağı ve hangi isimlerin atanacağı konusunda da şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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