DEM Partili Iğdır Belediyesi'nde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı.

Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevlerinde değişikliğe gidildi. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan'ın görevlerinden alındığı öğrenildi.

DEM Parti yönetimindeki belediyede yaşanan görev değişikliği kent gündeminde dikkat çekerken, konuya ilişkin belediye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Seyran Ayhan - Nesim Yiğit

Görevden alınan başkan yardımcılarının yerine yeni görevlendirme yapılıp yapılmayacağı ve hangi isimlerin atanacağı konusunda da şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Nevzat Kesemen

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