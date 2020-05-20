Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyete ve tesislerde görev yapan personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıkmıştı. Test sonuçlarının ardından sarı-lacivertliler bugün antrenmanlara başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 4’erli gruplar halinde topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ederken, aerobik koşuyla tamamlandı.



Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.