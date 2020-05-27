Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin yükselişi Fransa’da da dikkat çekti. Foot Mercato'da yayınlanan makalede, Trabzonspor’un doğru hamlelerle doğru yolda olduğu vurgulandı. Özellikle bu sezonki performansına dikkat çekilen makalede “Trabzonspor, Türkiye'de üç büyüklerin önüne geçiyor" ifadeleri yer aldı. Şu anda lider olan Karadeniz ekibinin başarısının perde arkasındaki faktörlere değinildi. 2018’de Ahmet Ağaoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası atılan adımların önemi ifade edildi. “Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Trabzonspor genç yetenek ve özellikle gelir elde edilecek potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi” yorumu yapıldı.

> Nokta atışları

Makalede Fransa ekibi Lille'e satılan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra şu anda Avrupalı kulüplerin gözdesi Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi genç yeteneklerin de olduğu belirtilirken “Taraftarlarıyla birlikte bütünleşen Trabzonspor'u doğru transfer politikasıyla parlak bir gelecek bekliyor. Sadece yerli değil, yabancı futbolcu transferlerinde isabetli işlere imza atıldı. Özellikle bugün Napoli, Monaco, Milan ve Bayern Münih gibi takımların izlediği Alexander Sörloth başta olmak üzere Ekuban, Nwakaeme gibi isabetli yabancı transferler yapıldı” denildi.