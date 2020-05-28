Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli ekip, 12 Haziran'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. 3’erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.