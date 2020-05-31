Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ekonomik kriz altında futbol takımının bütçesini düşürmeye çalışan ve kaynak arayışlarında olan Beşiktaş'a sevindirici bir haber geldi. Vodafone'un gelecek sezon için forma göğüs sponsorluğundan çekileceğini bildirmesinden itibaren siyah-beyazlı yöneticiler çalışmalara başlamıştı. Meşhur 'Metin-Ali-Feyyaz döneminden 100. yıldaki şampiyon kadroya kadar yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko ile anlaşmaya varıldı. Nostaljik etkisi sebebiyle taraftarın da çok sevdiği bir marka olan Beko'nun yeniden formada yer alması için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

> An meselesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un babası ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç anlaşmada başrolü oynadı. Baba Koç, Ahmet Nur Çebi bir süre önce konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde çok kısa sürede önemli yol kat edildi. Beşiktaş'a iki senelik anlaşma öneren Koç Grubu'nun, bu anlaşma çerçevesinde senelik olarak da 20 milyon lira ödeyeceği belirtildi. İmza aşamasına gelen anlaşma gerçekleşirse gelecek sezon Beşiktaş'ın göğüs reklamı sponsoru Beko firması olacak.

YALÇIN'DAN İKAZ

Acele etmeyin!

∂ Siyah-beyazlılar liglere verilen arada hazırlıklarına devam ediyor. Dün BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapılan idmanın taktik çalışması bölümünde Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan hücum oyuncularına uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcının "Topu ayağınızdan çıkarırken acele etmeyin ama geç de kalmayın. Soğukkanlı olun" dediği belirtildi.