Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı yıldızı Âdem Ljajic, takımın durumu, kendi performansı ve şampiyonluk şansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığının farkında olduğunu belirten yıldız oyuncu "Performansımdan kendim de tatmin olmadım. Ancak ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fiziki olarak kendimi bulamadım. Yine de çok kötü olduğumu düşünmüyorum" dedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geçmişteki görüntülerini ve videolarını hayranlıkla seyrettiğini söyleyen Ljajic "Sergen Hoca'nın frikik konusunda usta olduğu ortada. Kesinlikle kendisinden öğreneceğim hatta kopyalayacak, çalacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Frikik konusunda kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" sözlerini kulandı.

> İdmanlar yoruyor

Lige verilen aradan sonra yapıkları antrenmanların çok zorlu geçtiğini ifade eden 28 yaşındaki futbolcu "Kendimiz ferdî olarak antrenmanlarımıza devam ediyorduk ama grup hâlinde çalışmanın yerini kesinlikle tutmuyor. Şu anda fizik kondisyon olarak yüklemeler yapıyoruz. Antrenmanlar yüksek tempoda ve yorucu geçiyor ama şu anda olması gereken tam olarak bu. İki haftadan az bir süre kaldı ilk maçımızı oynayacağız. Sekiz haftayı en iyi fizik kondisyon ve saha içi organizasyon olarak geçmek için hazırlanıyoruz. Yakında zaten antrenmanların temposu düşecektir. Maç haftası yaklaştıkça yorucu idmanlar da bitecektir ve ilk maçta hazır olarak sahaya çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

> Sahayı özledim

Karantina günlerinde çok zor zamanlar yaşadığını söyleyen Ljajic "Hayatımızda hiç karşı karşıya kalmadığımız bir dönemden geçtik. Bütün dünyada insanlar sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Her şeyi özledim diyebilirim. Günlük hayatımda yaptığım işler, futbol oynamayı, yeşil sahaya çıkmayı, seyircileri görmeyi çok özledim. Böyle bir dönemde kesinlikle insan sağlığı ön planda olmalı ve bu durumu hiçbir zaman unutmamak, hasta insanları anlamak ve onlar için düşünüp iyi dileklerde bulunmak lazım. Ben de bunlarla ilgilenip zaman geçirmeye çalıştım" sözlerini kullandı.

Şampiyonluk şansı sürüyor

∂ Kalan sekiz haftada matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini belirten Ljajic "Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman sıralamanın zirvesinde olmaktır. Lige baktığımız zaman hâlâ şansımız var ve denemek istiyoruz. Sahaya çıkacağız ve sekiz maçın hepsini kazanmaya çalışacağız ama adım adım gitmek lazım" dedi.

Kupalar kazanacağız

∂ Beşiktaş'a gelmeden önce kulübün tarihini, yapısını ve geleneklerini bildiğini ifade eden Ljajic "Bu formanın ne kadar ağır ve önemli olduğunu biliyorum. Beşiktaş tarzı takımlar kazanmak için oynar. Ben de bunun için buradayım. Beşiktaş’ta muhakkak kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

CSKA MOSKOVA İSTİYOR

Larin'e Rus kancası

∂ Belçika'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için PAOK devreye girmişti. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kanadalı golcüye son olarak Rus devi CSKA Moskova talip oldu. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Larin'e senelik 1,7 milyon avro önerildiği iddia edildi.

ANTALYA MESAİSİ

Taktik çalıştılar

∂ Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar bugün 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.