Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Kulüpler Mali Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Odası, mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’a Avrupa kupalarından bir sene men cezası verdi. Trabzonspor Kulübü, yasağın kaldırılması için CAS’a gitme kararı aldı. Bordo-mavili yönetim de dün bir araya gelerek CAS’a yapılacak savunmayla ilgili yol haritasını masaya yatırdı. 2016 yılında UEFA ile imzalanan anlaşma gereği kulübün 2019 yılında denk bütçede en fazla 5 milyon avro açık verebileceği belirtilmişti. Cezasının bu maddeyi ihlal yüzünden geldiği öğrenildi.

> Faiziyle borç 83 milyon

Ahmet Ağaoğlu yönetimi göreve geldiğinden bu yana UEFA’da mahkemelik olan oyuncularla ve menajerlerle ilgili mali konuları bir bir çözerken üstelik de son yılında kâr açıklamışken gelen men cezasıyla âdeta şoke oldu. Üç sene öncesine dayanan anlaşmada bordo-mavililerin açık vermesine sebep olan en büyük kalemin; eski Başkan Muharrem Usta’ya olan 55 milyon liralık (faiziyle 83 milyon lira) borç olduğu belirtildi. Bordo-mavili camia, Usta’nın bu borçla ilgili ‘Alacağım yoktur’ kâğıdını imzalayarak kulübü rahatlatmasını bekliyor. Ancak halef selef Başkanlar iki senedir birbirleriyle konuşmuyor bile.

> Barış imzalanacak mı?

Bordo-mavili yönetim 55 milyon liralık alacağı olan Usta’nın kapısını iki senedir hiç çalmadı. Kulübün içine düştüğü mali durumun sebebi olarak Usta’yı hedef alan Başkan Ahmet Ağaoğlu 2018 Mayıs’ında yaptığı açıklamada “Muharrem Bey kulübü borç yükü altında yönetilemez hâle getirip kimsenin talip olmamasını mı amaçladı” şeklinde sert bir çıkışta bulunmuştu. Bu sözlere Usta’nın cevabı ise “Biz geldiğimizde de burası gül bahçesi değildi” olmuştu. CAS’a yapılacak savunmada Trabzonspor’u cezadan kurtaracak yol haritası çerçevesinde Ağaoğlu yönetiminin Usta’nın kapısını çalıp çalmayacağı, eski Başkan’ın da nasıl bir tavır takınacağı şimdiden merak konusu…

CAS PLANI ORTAYA ÇIKTI

45 günde belli olacak

∂ Trabzonspor yönetimi cezayı kaldırmak için önümüzdeki günlerde CAS’a resmen başvuracak. Bordo-mavililerin ceza tebliğinin ardından itiraz için 10 gün süresi bulunuyor. Kulübün avukat ordusu, detaylı savunma için bu süreyi sonuna kadar kullanmayı düşünüyor. İtiraz dilekçesini de CAS’ın 21 günlük inceleme süresi var. CAS’ın bu inceleme sonrasında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan yeni bir savunma alması da muhtemel. Bu durumda da süreç 45 güne çıkacak ve nihai karar ağustos ayı içinde verilecek.