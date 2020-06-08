Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in tarzı şüphesiz hücum futboludur. Ancak öyle zamanlar olur ki savunmayı da bir hücum şekline dönüştürebilirsiniz. Fatih Hoca da şu anda o süreci yaşıyor gibi. Çünkü elinde stoper orijinli futbolcu alternatifi azaldı. Luyindama’nın sakatlığına Marcao da eklendi. Terim’in 1 numaralı stoperi şu anda daha önce de denediği ve yüksek verim aldığı Donk. Yanına Ahmet Çalık veya Emin Bayram ikilisinden birini düşünüyor. Ancak son çalışmada dikkat çeken bir deneme daha geldi Fatih Terim’den.

> 3-6-1 taktiği

Kalan maçların telafisinin olmadığını düşünen tecrübeli hoca, gerek savunma güvenliğini ön planda tutmak gerekse geriden daha iyi oyun kurabilmek adına Lemina hamlesinde bulundu. Terim, orta sahada iyi işlere imza atan Lemina’yı savunmacıların ortasına çekti ve 3-6-1 sistemini denedi. Gabonlu yıldızın oyun görüşüne ve savunma yönüne güvenen Fatih Hoca’nın Rize maçıyla birlikte elinde opsiyon olması adına böyle bir taktik uygulama içine girdiği öğrenildi.

FEGHOULI:

G.Saray’da mutluyum

∂ Her transfer döneminde adı Arap ekipleriyle anılan Sofiane Feghouli için İspanyol temsilcisi Real Betis’in de devrede olduğu yazılmıştı. 2022’ye kadar sarı-kırmızılı takımla mukavelesi bulunan Cezayirli yıldız “Galatasaray’da mutluyum” ifadesini kullandı.

Ayak tenisi keyfi

Galatasaray, pazar günü oynayacağı Çaykur Rize maçının hazırlıklarını Florya’da sürdürdü. Hafta boyunca yüksek tempoda antrenman yaptıran Fatih Terim, dün oyuncularına ayak tenisi oynattı.